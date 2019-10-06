أحمد رافع تميّز بشخصيته الطيبة.. وفقد إبنه نجم "باب الحارة"هذا رأي هند صبري في "ستموت في...

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل السوري من أصل فلسطيني ​أحمد رافع​ في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1947، وهو والد الممثل الراحل ​محمد رافع​ الذي قتل على يد مجموعة معارضة مسلحة في دمشق، والذي إشتهر بشخصية "إبراهيم" في مسلسل "​باب الحارة​".

يتميّز أحمد رافع بقدرته على أداء كافة الأدوار، فنجح في الأعمال الاجتماعية والتراجيدية كما حقق ظهوراً متميزاً في أعمال البيئة الشامية، ويحظى بمحبة كبيرة من زملائه الممثلين، لشخصيته الطيبة وحبه وإخلاصه لعمله.

يعود الظهور الأول له على الشاشة الصغيرة لعام 1973، عندما شارك في فيلم "ذكرى ليلة حب"، لتتوالى بعد ذلك أعماله في مجال السينما.



أعماله

شارك أحمد رافع في أكثر من مئة مسلسل، نذكر أهمها "شجرة الدر" عام 1974 و"الدغري" عام 1992 و"أبو كامل" عام 1993 و"خلف الجدران" عام 1995 و"صوت الفضاء الرنان" عام 1996 و"أيام الغضب" و"هوى بحري" و"العبابيد" عام 1997 و"بطل من هذا الزمان" و"عودة غوار" عام 1999 و"ليل المسافرين" و"الخوالي" عام 2000 و"هولاكو" و"الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002 و"أنشودة المطر" و"زمان الصمت" عام 2003 و"الخيط الأبيض" و"ليالي الصالحية" عام 2004 و"​نزار قباني​" عام 2005 و"الاجتياح" و"جنون العصر" عام 2007 و"ناصر" و"الخط الأحمر" و"اسأل روحك" عام 2008 و"عن الخوف والعزلة" عام 2009 و"أهل الراية" و"أبواب الغيم" و"مطلوب رجال" عام 2010 و"سوق الورق" عام 2011 و"​الأميمي​" و"​زمن البرغوت​" و"طاحون الشر" عام 2012 و"خواتم" عام 2014 و"دامسكو" و"حرائر" و"شهر زمان" و"​الغربال​" عام 2015 و"لست جارية" و"​صدر الباز​" عام 2016 و"وردة شامية" و"شوق" و"الرابوص" عام 2017 و"​الهيبة​" عام 2018.

ويحمل رصيد أحمد رافع السينمائي الكثير من الأعمال المهمة، ونذكر من أفلامه "عنتر فارس الصحراء" عام 1974 و"ساعي البريد" عام 1977 و"إمبراطورية غوار" عام 1982 و"الحدود" عام 1984 و"التقرير" عام 1986 و"كفرون" عام 1990 و"رؤى حالمة" عام 2003 و"موكب الإباء" عام 2005 و"الليل الطويل" عام 2009 و"دمشق حلب" عام 2018.

كما شارك مع الممثل ​دريد لحام​ في مسرحيتي "شقائق النعمان" عام 1987، و"السقوط" عام 2011.

مقتل إبنه

"ارجعوا لحضن الوطن اللي دفاكم.. ولقلوب أحبابكم.. وللخبز والملح اللي أكلناه سوا.. أنا مسامح الكل وحق ابني عند الله ما بيضيع"، بهذه الكلمات توجه أحمد رافع لقتلة إبنه.

وأضاف في لقاء نشر عام 2017: "أمر الله تم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لا يضيع عنده حق، وأسأله أن يصبرني على فراق ولدي الذي لم يغب عن بالي لحظة واحدة، وقد أثر فقدانه رحمه الله على حياتي الصحية كثيراً، إلا أنها مشيئة الله ولا اعتراض على حكمه تعالى".

وتابع: "قتلوا ابني لأنهم كانوا يخشونه، واعترفوا بأن شعبيته ستؤثر سلباً على عملياتهم الثورية التي تخرّب هذا البلد الجميل الذي يعشقه محمد وتربى على محبته ورفض الأعمال المسلحة، وكان ناشطاً في عمل الخير لصالح الوطن منعاً للفوضى التي جلبها هؤلاء القتلة وأسيادهم، فما كان منهم إلا أن استدرجوه عبر جاره إلى خلف منزلنا في حي برزة ليقتلوه في سيارته، مساء الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012" .

معلومات قد لا تعرفونها عن أحمد رافع

عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1984.

عُرف أحمد رافع بمواقفه الوطنية المؤيدة للدولة السورية.

ترك مقتل إبنه عام 2012 حزناً كبيراً في قلبه، الأمر الذي أدى إلى قلة مشاركاته بعد تلك الحادثة.

اعتبر أحمد رافع أن مصابه بابنه عربون حب لوطنه، وقال حينها: "محمد هو شهيد الجميع وعريس سوريا والوطن، وهو شهيد قضية عادلة".

لأحمد رافع ابن آخر يعمل في التمثيل هو نور رافع، الذي شارك في عدة أعمال منها "بعد السقوط" و"حائرات" و"طاحون الشر" و"الغربال" و"فرقة ناجي عطا الله".