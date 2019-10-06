زاريه يكرّم تقلا شمعون ورويدا عطية وباسم مغنية وغيرهم ضمن "Black Diamond Awards" في جورجيا

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة ومميزة أطلق الصحافيان اللبنانيان ​زاريه باريكيان​ و​بدوان شحيمي​ النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز "Black Diamond Awards"، الذي ينطلق من فكرتهما الشخصية وبمجهودهما الشخصي.

وما يميّز هذا الحدث الفني والثقافي أنه يكرّم نجوماً لبنانيين وعرب وأتراك من مختلف المجالات الفنية والإجتماعية والإعلامية، ولكن ليس في لبنان، إذ أن الحفل يقام في إحدى الدول في الخارج، وهذه النسخة الأولى تقام في جورجيا.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس الماضي في العاصمة بيروت، للإعلان عن إطلاق هذا الحدث، حضره قنصل جورجيا اللبناني مرسيل خزامي وبعض النجوم المكرمين، وهم الممثلة اللبنانية ​تقلا شمعون​ والإعلامية اللبنانية ​راغدة شلهوب​ والإعلامي اللبناني ​يزبك وهبي​ و​الفنان العراقي همام​، إضافة إلى حضور المدير العام لكازينو “Ambassadori” السيّد ماموكا بمرافقة وفد كبير، ورجل الاعمال اللبناني جاد صوايا وممثل عن صاحب شركةwise production مجد جعجع الذي سيكرم في الحفل أيضًا، وحشد من أهل الصحافة والإعلام.

بداية الحفل الذي قدمه الزميل أندريه داغر كانت مع النشيدين الوطنيين اللبناني والجورجي، ثمّ كانت كلمة لزاريه الذي تحدث عن هدف هذا المشروع وهو إيصال الصورة الحقيقية عن لبنان إلى الخارج والتي هي صورة الفرح والفن والثقافة وليست صورة الحرب والإرهاب والنفايات.

وكشف زاريه خلال كلمته عن بعض أسماء النجوم المكرمين الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر الصحفي، بينهم الممثل اللبناني باسم مغنية والإعلامية اللبنانية داليا كريم صوايا والمخرج اللبناني فادي حداد.

ثمّ كانت كلمة للسيد ماموكا الذي تحدث عن أهمية هذا المشروع الذي يأتي في وقت تشهد فيه جورجيا بداية إنطلاق السياحة فيها، متمنياً ان يسهم هذا العمل في تقريب الثقافات بين الشعبين.

وبعدها كان هناك طرح لبعض الأسئلة من الصحفيين والإعلاميين الحاضرين، لإستيضاح بعض التفاصيل منها كيفية إختيار الأسماء المكرّمة، وهنا أكد زاريه على إختيارهم بناءً على أعمالهم الناجحة.



وخلال ردّ الممثلة تقلا شمعون على أحد الأسئلة حول سبب قبولها هذا التكريم، قالت إنها اليوم في مرحلة تحقق فيها نجاحاً كبيراً من خلال دورها في مسلسل "عروس بيروت" وأتت هذه اللفتة معتبرةً أنه وقت مناسب لتتكرم.

وفي مداخلة للإعلامية راغدة شلهوب أعربت عن شكرها لإختيار إسمها لتتكرم خاصة أنها كإعلامية لبنانية لم تلقَ دعماً في بلدها كما في الخارج، مشيرةً إلى أنها كرمت في الكويت ومصر ونالت جائزة أفضل إعلامية، قائلةً: "الإعلام اللبناني يتغاضى عن نجاحات اللبنانيين خارج البلد، وربما تكون هذه "لطشة" لكثر، أن نجاحاتنا تشرفكم في الخارج".

وتمّ الكشف أيضاً أن الحفل سيكون في أيام 15 و16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسيكون الإعلام الجورجي مواكباً لهذا الحدث، إضافة إلى إعلاميين وصحافيين لبنانيين الذين سيكون لهم أيضاً لفتة خاصة بمشاركتهم بتسليم بعض الجوائز التكريمية على المسرح للمكرمين.

وفي ختام الحفل، إنتقل الجميع إلى حفل كوكتيل، وهنا كان لكاميرا موقع "الفن" التي كانت حاضرة مجموعة من اللقاءات، بدايةً مع الإعلامي يزبك وهبي الذي قال: "أتشرف بأن إختاروا إسمي، لا اعرف السبب في إختياري ولكن ربما بسبب خبرتي وتاريخي في العمل الإعلامي وأشكرهم".

وعن اهمية هذا الحدث قال: "هذه صورة للسياحة لبلد اليوم ينطلق سياحياً أي جورجيا، ونحن أيضاً نسعى ان يستقطب هذا الحفل سواحاً من هناك إلى لبنان".

كذلك كان لنا لقاء مع الفنان همام الذي قال إنه سعيد جداً بهذا التكريم وخصوصاً أنه الفنان العراقي الوحيد وسط هذا الحشد الفني من كبار فنانين وإعلاميين، متمنياً ان يكون على قدر هذا التكريم وأن يقدم أعمال ناجحة في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، ورداً على سؤالنا له عن إن كان يفكر بالتمثيل، قال:"نعم اتمنى، وأنا أحب التمثيل، وأنتظر دوراً مناسباً".

وعن إيمانه ببرامج المواهب قال: "بالنسبة لي وكوني فزت بجائزة "ستار كلوب" بنسخته الأولى ومشاركتي ببرنامج "آراب أيدول" نعم أؤمن بها، ولكن أؤمن أكثر أنه على البرنامج ان يدعم المواهب بعد خروجها، لكي يسيروا على الطريق الصحيح خاصةً إن كانوا لا يملكون الخبرة".

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الممثلة تقلا شمعون قالت إنها تهدي هذه الجائزة لزوجها المخرج طوني فرج الله، لأنه ساعدها كثيراً وطوال الوقت ساندها وكان إلى جانبها، ومن أسباب نجاحها وجوده في حياتها.

وأضافت أن مثل هذه التكريمات هي محفز لكل شخص لكي يعطي أكثر، لنقول إننا قادرون دائماً أن ندهش وليس هناك من عمر للنجاح.

وعن أهمية هذا الحدث قالت إنه مهم في نقل صورة لبنان الحقيقية، خاصة أن الكثير من الناس في الخارج يتفاجأون بالكثير من الأمور الإيجابية لدينا، فأنا مثلاً قائمة بتوأمة مع أساتذة جامعيين في جامعتين الاولى في بروكسيل والثانية في براغ، فعندما يأتون ليعطوا دورات لدي في المعهد، فإنهم يعشقون لبنان.

الإعلامية راغدة شلهوب التي قالت إنها تهدي هذه الجائزة لنفسها لأنها تستحقها، وعن إمكانية عودتها للإعلام اللبناني قالت إنها لم تحذف الفكرة من رأسها بالكامل ولكن الآن لديها تعاقد مع قناة "النهار".

وفي ما خصّ المشكلة التي واجهت برنامجها "قطعوا الرجالة" التي ادت لإيقافه لفترة ثمّ عاد بثّه بإسم جديد هو "تحيا الستات"، قالت إن الإعلام في مصر كما في لبنان والعالم العربي أجمع يمرّان بخضه كبيرة، مشيرةً إلى أننا اليوم ذاهبون أكثر نحو الإعلام الرقمي.

ورشحت شلهوب الإعلامية ليليان ناعسي لتنال هذه الجائزة التكريمية في السنة المقبلة.

الصحافي زاريه باريكيان، قال عن المخاطرة التي يقوم بها بهذا المشروع في ظلّ الاوضاع في البلاد، إن لبنان بألف خير ولا يوجد مثله في العالم كبلد، مضيفاً أنه لا يلوم أي سياسي، بل الحق على الشعب، مؤكداً بالتالي ان شركته "أوروميديا" والمنظمة لهذا الحدث لا تتبع لأية جهة سياسية.

وفي ما خصّ هدف هذا الحدث بإظهار سياحة لبنان في جورجيا، قال زاريه إن الحفل سيتضمن العديد من اللوحات والتقارير التي تظهر هذه الناحية من لبنان وهي تتحضر على قدر مهم وكبير جداً.

وإن كان الحفل سينقل على إحدى المحطات اللبنانية قال إن هناك تفاوضاً ولم يتمّ تحديدها بعد، وأشار زاريه إلى أنه لم يتواصل مع أحد من وزارة السياحة لدعمه في هذا المشروع، لإعتقاده أن الوقت غير ملائم ليلقى الدعم من جهة حكومية في ظلّ الوضع الإقتصادي مع العلم أنه بحاجة صراحةً إلى دعم.

وكشف زاريه بشكل حصري لموقعنا عن الوجهة الثانية للحفل بنسخته المقبلة مشيراً إلى أنها ستكون مصر، ولكن الأمور حالياً في ظلّ التفاوض للتوصل إلى إتفاق، مضيفاً أنه يفضّل الإبتعاد عن الدول العربية، وعينه على الدول الأوروبية والأجنبية.

وأخيراً وعن مدى مصداقية هذه الجائزة وإستمرارها على هذا النحو، أعطى زاريه مثلاً، أن الفنانة رويدا عطية كانت إحدى المكرمات ولكن وفي إتصالهم بها، إعتذرت عن الحضور كونها تتواجد في ألمانيا، لكنهم لم يعطوا الجائزة لغيرها.