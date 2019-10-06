الراقصة جوهرة بالبكيني في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - عادت الراقصة جوهرة لتشارك متابعيها بمجموعة من الصورحيث ظهرت خلالها بإطلالة جريئة من العاصمة اللبنانية بيروت. وظهرت جوهرة في الصور وهي ترتدي توب أخضر قصير كشف عن بطنها، وبكيني أبيض اللون، وقبعة شمسية، وماكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وتصفيفة شعر منسدل على كتفيها. وكتبت جوهرة تعليقا على على الصور:”دع البحر يعطيك الحرية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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