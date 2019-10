متسابقة تُبكي محمد حماقي.. وراغب علامة يغدرُ بـ "سميرة سعيد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبكت المتسابقة المغربية وئام رضوان، التي ظهرت في الحلقة الثالثة من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" الفنان المصري محمد حماقي، عضو اللجنة، حيث فوجىء المدرّبون الأربعة عند التفافهم للمتسابقة بأنها من ذوي الاحتياجات الخاصّة "الهمم".

وجذبت "وئام" صاحبة الـ22 عامًا انتباه المدربين بسبب الثقة في صوتها حيث أدّت أغنية "You are the reason" للمغنّي "Calun Scott"، ما جعلهم يشيدون بما قدمته رغم المرض الذي تُعانيه.

وفور انتهائها من الآداء، هدّدها محمد حماقي بأنّه سينتحر إذا لم تنضمّ لفريقه، وأهداها وردة وقبّل يدها، وصعدت اللجنة على المسرح لمؤازرتها وبدأ التّحدّي فاختارت محمد حماقي، الذي قال: "وئام أقوى واحدة في المكان وأقوى مننا كلنا".

وفور خروج المتسابقة من المسرح بدأ محمد حماقي في البكاء بعد أنْ سيطرت مشاعر الحزن عليه، الأمر الذي جعل أحلام تواسيه في مشاعره الصادقة.

وتُعاني وئام رضوان، من مرض بدأ بقدميها وأخذ يعلوا لبقية جسدها العلويّ حتى أصبحت غير قادرة على السّير، وتحاول أنْ تعيش حياتها بمساعدة عائلتها وأصدقائها.

على صعيد آخر غرّد محمد حماقي، عبر حسابه على "تويتر" فقال: "وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض".

وشهدت الحلقة أيضًا منح الفنانة سميرة سعيد "بلوك" للفنان محمد حماقي لمنعه من المنافسة على ضمّ المتسابقة دعاء لحياوي، وكان تعليق أحلام، على هذا الموقف بطريقة ساخرة فقالت: "جاتلك الضربة من مكان مش منتظر".

ووجّه راغب علامة حديثه للمتسابقة كي يقنعها باختياره فقال: "هي خدمتني أنا على فكرة لأنه عرفت إنه أنا عايزك ومش هتخلى عنك"، وتوجه إليها على المسرح وأضاف: "مش هاتركك وروح".

وأبدى محمد حماقي روحًا رياضية فتوجّه للمتسابقة وأعطاها باقة ورد، قائلًا: "ده تقديرا لصوتها الحلو".

وتعجّبت سميرة سعيد من موقفهما قائلة: "يعني خلصت من حماقي تطلعلي أنت"، إلا أنّ المتسابقة اختارت راغب علامة، في النهاية وما ما أثار حُزن سميرة وتؤكّد أنّها "ضيّعت البلوك عالفاضي".

يُذكر أنّ برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي، وعرض منه حلقتان في مرحلة الصوت وبس لفتت انتباه الجمهور خاصًة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا