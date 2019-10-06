متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت قناة "أم تي في" احتفالاً أطلقت خلاله شبكة برامجها لعام 2019 - 2020 والتي حملت هذه السّنة عنوان "سبعة ع سبعة". واللافت أنّ القناة اختارت أنْ تكون شبكتها غنية بالبرامج السياسية والاجتماعية والأمنية والترفيهيّة، فضلاً عن المسلسلات المحلية وفي طليعتها مسلسل "بردانة انا". كاميرا "فوشيا" كانت حاضرة وعادت بنقل لمختلف مُجريات الحدث في هذا الفيديو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أم تي في" تطلقُ شبكة برامجها الجديدة.. وهذا ما قاله إعلاميّوها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.