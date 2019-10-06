نبيل الحلفاوي يُجيب عن تساؤلات جمهوره بشأن تصوير "الطريق إلى إيلات"

القاهرة - لايف ستايل
ردَّ الفنان نبيل الحلفاوي، على كل التساؤلات بشأن تصوير فيلم "الطريق إلى إيلات"، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وقال الحلفاوي عن المادة الصغيرة التي تسبب في انفجار إيلات: "إنها مادة مفجرة ولما بتنفجر بتفجر اللغم الكبير اللي متركبة فيه".
وأضاف الحلفاوي أن مشهد توسيع اللغم حدث بالفعل وليست إضافة درامية، وتابع الحلفاوي بأن تكميم صوت اللانش كان واقعيا والتعديلات الدرامية كانت في تفاصيل لا تتعلق بالحدث الأساسي.
وأوضح الحلفاوي أن الفيلم تم تصويره في القاهرة والإسكندرية وبالتحديد داخل "لواء الوحدات الخاصة"، وشرم الشيخ، وطابا، والأردن، وكان التصوير على مدى عامين ونصف العام تقريبا.
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واستكمل الحلفاوي أنه تم دمج 3 اقتحامات لميناء إيلات في عملية واحدة، حفاظا على الإيقاع، ولذلك يوجد اختلاف بين ما مكتوب في المراجع التاريخية وعن الفيلم، وجاءت تلك الإجابات بناءً على أسئلة تلقاها من جمهوره عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
فيلم "الطريق إلى إيلات" تناول العملية المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفّذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربي وتمكنوا من تدمير سفنتين حربيتين.
وجسد الفنان نبيل الحلفاوي في الفيلم دور “العقيد محمود”، قائد التدريب في الفيلم الذي أنتج عام 1993، وأخرجته المخرجة المصرية إنعام محمد علي، وتدور أحداثه إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر.
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