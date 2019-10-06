ابتسام تسكت تحتفل بعيد ميلادها الـ 27 مع أسرتها

فوجئت الفنانة المغربية ابتسام تسكت بحفل مميز أعدته لها أسرتها وأصدقائها، بمناسبة عيد ميلادها.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، ووجهت الشكر لأسرتها وأصدقائها على هذه المفاجأة التي أسعدتها كثيرا.

ابتسام أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: "عيد ميلادك هو بداية عامك الشخصي الجديد، كان عيد ميلادك الأول بداية، وكل عيد ميلاد جديد يمثل فرصة للبدء من جديد، والحصول على فرصة في الحياة".

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وأضافت: "شكرًا لعائلتي وأصدقائي على أفضل مفاجأة حصلت عليها، نعم ، لقد مر عام آخر، وما زلت أواصل التعلم والحب، أنا ممتنة جدًا لكل رسالة ولكل مكالمة ولكل هدية، شكرا لكم جميعا، عيد ميلاد سعيد لي”.

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وابتسام تسكت من مواليد 3 تشرين الأول/أكتوبر عام 1992، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 27 عاما.

من ناحية أخرى، طرحت ابتسام تسكت مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان "قلبي تلف"، وهي من كلمات يونس أدام، ألحان أميرة زهير، توزيع طارق لحجيلي ومدارا، والفيديو كليب من إخراج محمد علي لعويني، وقد تجاوز نسب مشاهدة الكليب حاجز المليون بعد 3 أيام فقط من طرحه.

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