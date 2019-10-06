صفاء سلطان تعلن ما حدث بينها وبين قرينة الوليد بن طلال

كشفت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن لقائها بزوجة الأمير الوليد بن طلال بعد أيام قليلة من استضافة الأولى في برنامج "أكلناها" الذي يُقدمه الفنان باسم ياخور، وخلاله طلبت سلطان يد الأمير السعودي.

وأوضحت صفاء سلطان، أنه خلال حضورها مؤتمرًا في دبي، توجّهت إليها زوجة الأمير الوليد بن طلال وقالت لها "هل تعرفيني؟،" فتفاجأت صفاء من سؤالها، وردّت عليها بالنفي، وطلبت منها الفنانة أن تعرّف عن نفسها غير أنها صُدمت عندما أخبرتها بأنها زوجة الوليد بن طلال.

وأضافت الفنانة بأنها عندما علمت بأنها زوجة الأمير السعودي، قالت ممازحة "هلأ أكلناها رسمي".

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وتابعت أن تصرُّف زوجة الأمير الوليد بن طلال كان عبارةً عن مقلب طريف وقعت فيه، لافتةً بأنها أحبت الموقف وما حدث فيه لأنه جاء بشكل مرح، وبعدها التقطت صورةً معها.

وكانت الفنانة الأردنية صفاء سلطان أثارت الجدل عندما تقدّمت بعرض زواج للأمير الوليد بن طلال، بعد أن طلب منها المذيع باسم ياخور أن تطلب الزواج من أحد الشخصيات المشهورة، فوقع اختيارها عليه.

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