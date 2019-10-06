شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار حائر بين "حواديت الشانزليزية" و"موسى".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم إياد نصار حالة من النشاط الفنى الفترة الحالية، حيث يشارك فى فيلم ومسلسل فى وقت واحد، ويواصل تصوير مسلسله "حواديت الشانزليزية" داخل ديكور فى مدينة الإنتاج الإعلامى، بجميع حضور أبطاله، وينتمى "حودايت الشانزليزية"، لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى.

ويشارك فى بطولة "حواديت الشانزليزية"، الفنانة مى سليم، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم و نهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

ويصور إياد نصار فى نفس التوقيت فيلمه الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي داخل ديكور خاص فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث أن الفيلم يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز وأحمد العوضى وأحمد حاتم، وتدور أحداث الفيلم بعدة مراحل مختلفة وانطلق التصوير الأسبوع الماضى فى نفس الديكور، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم.