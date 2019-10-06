أوبريت "الحضن العربي".. رسالة محبة وسلام من دولة الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 7و 8 أكتوبر المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية في دبي. وتقام على هامش المنتدى أوبريت "الحضن العربي" في مسرح "لابيرل"، بمدينة الحبتور بدبي، الأحد 6 أكتوبر الجاري. وفي تصريحها لـ"العين الإخبارية"، قالت المهندسة إيمان المنصوري، المتحدث الرسمي باسم أوبريت "الحضن العربي"، إن الأوبريت يجسد رؤية دولة الإمارات في التعايش السلمي والتسامح والمحبة. وضم أوبريت "الحضن العربي" لوحات فنية من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية في الإمارات. ويشارك في الأوبريت مجموعة مهمة من الفنانين العرب، على غرار الفنان لطفي بوشناق والفنانة جاهدة وهبة، ومن إخراج الإماراتية نهلة الفهد وألحان الملحن الإماراتي خالد ناصر.

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