سمية الخشاب تُعلن كواليس نهاية خلافاتها مع أحمد سعد

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن مفاجأة متعلقة بطليقها المطرب أحمد سعد، وذلك بعد الخلافات التي حدثت بينهما، وتحدثوا عنها في برنامج "شيخ الحارة" في شهر رمضان الماضي.

وأعلنت الخشاب في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي" على فضائية "دبي"، عن عودة الصلح بينها وبين أحمد سعد، قائلة: "علاقتنا ببعض طيبة وأتمنى له التوفيق في حياته، وهو نفس الأمر، ويجب ألا يكون بين الأشخاص خلافات، فيجب أن يكون هناك حالة بين السلام مع أشخاص تم الاختلاف معها في يوم ما، لتبقى المودة والأخلاق".

وتابعت: "أحمد سعد ممكن يكلمني يسألني على حاجة أو العكس، عادي الحياة حلوة الحمد لله".

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وقالت سمية الخشاب، في تصريحات سابقة لبرنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس"، إن زوجها السابق أحمد سعد شرع في قتلها، وكان من الممكن أن يقوم بقتلها، وأنها خسرت جزء من جسمها وهو الطحال بسببه، وأنها قامت بالستر عليه خوفا من العيش والملح بينهما، موضحة بأنها لديها مستندات من الممكن أن تحبسه بها.

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وأضافت: "أحمد سعد قام بضربي في ظهري بالخاتم الخاص به مما أدى لانفجار الطحال، ودخلت العملية وكنت بين الحياة والموت، وقلت للدكتور في المستشفى إن أحمد سعد هو من قام بهذا، وبعد الحادث اعتذر لي وقال انا مكنتش في الوعي".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن سمية الخشاب، أواخر مارس الماضي، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وعقب طلاقهما، نشبت خلافات حادة بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما، والتي تنوعت ما بين اتهامات بالسرقة والشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.

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