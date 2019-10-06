أسماء بنت الصعيد تبهر لجنة تحكيم "ذا فويس" وتنضم لفريق حماقي

أدت المتسابقة أسماء الشريف، أغنية "سلم علي" وهى أغنية من الفلكلور المصري الصعيدي، وذلك خلال الحلقة الثالثة لبرنامج مسابقات الأغاني "the voice". وقالت "الشريف" إنها من محافظة سوهاج، وأنها واجهت كثير من المصاعب كي تلتحق بهذا الموسم.

ونالت أسماء الشريف إعجاب جميع لجنة التحكيم، وبعد أن انتهت من غنائها قام النجم محمد حماقي بتشجيعها ووصفها "بنت بلدي الصعيدية الجدعة، بجد صوتك تحفة واختيارك للأغنية كان هايل".

كما حاولت سميرة سعيدة أن تخطفها إلى فريقها، ولكن وقع اختيار "المتسابقة" على فريق "حماقي".

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