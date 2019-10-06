شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية لطيفة مع الموزع أحمد دياب فى ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة لطيفة مع الموزع الموسيقي أحمد دياب لأول مرة في أغنية بألبومها الجديد تحمل اسم "بهرب من وجعى"، وهى من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، ومن المقرر أن يتم طرحها في الفترة المقبلة.

وقال موزع الأغنية أحمد دياب، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع النجمة لطيفة في الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال لطيفة الغنائية التى قدمتها من قبل لأنها تحمل طابع دراما.

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ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور.

كما أيضا تتعاون لطيفة مع الشاعر عمرو المصرى بثلاث أغنيات فى ألبومها الجديد مع الملحن سامر أبو طالب، وتعاونت مع الموسيقار إسلام صبرى فى 3 أغنيات من ألبومها الجديد.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى" والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.