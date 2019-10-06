​نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير: "المرأة المفكرة ليست بالضرورة بشعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها على "إنستجرام" صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت طافش في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مميزة، مرتديةً فستانًا أحمر، وعلقت على الصور: "المرأة (المفكرة) ليست بالضرورة بشعة، ولا عجوزا، ولا يائسة ، إنها أنثى أخرى مثلي ومثلكِ، تحب الحياة كما نحبها ، لكنها أكثر وعيا في هذا الحب ".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.