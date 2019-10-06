محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها على "إنستجرام" صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ظهرت طافش في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مميزة، مرتديةً فستانًا أحمر، وعلقت على الصور: "المرأة (المفكرة) ليست بالضرورة بشعة، ولا عجوزا، ولا يائسة ، إنها أنثى أخرى مثلي ومثلكِ، تحب الحياة كما نحبها ، لكنها أكثر وعيا في هذا الحب ".
يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير: "المرأة المفكرة ليست بالضرورة بشعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.