أنغام تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة أنغام مقطع فيديو، من حفلها في مدينة الإسكندرية، 18 سبتمبر الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وغنت أنغام خلال الحفل أغنية "بلدي الزمان مقدرش ياخد من شبابها"، وعلقت: "كل سنة ومصر وشعبها وجيشنا بخير". تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي بمشاركة الفنان اللبناني وائل جسار، الخميس 14 نوفمبر المقبل، في الكويت.

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