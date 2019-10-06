ميرنا وليد - بيروت - بعد ان اصبح من المعروف ان الممثلة اللبنانية ورد الخال ستتولى بطولة مسلسل "يا مالكا قلبي" المؤلف من عشر حلقات بعد ان كانت نادين الراسي قد بدأت التحضير للمشاركة بهذا العمل كبطلة، حاول موقع الخليج 365 معرفة السبب حيث اكدت بعض الجهات المعنية بالموضوع انه لا يوجد اي خلاف بين الشركة ونادين والاخيرة اعتذرت عن المشاركة لظروف خاصة حالت دون وجودها بالمسلسل مشددين انه قد يتم التعاون مع نادين بالفترة المقبلة بأعمال أخرى.
المسلسل من كتابة عثمان جحى وإخراج علي علي وهو يتحدث على قضية العقم ووهب الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ما سبب استبعاد نادين الراسي عن "يا مالكا قلبي"؟خاص الفن- إيلي السمعان يتولى اخراج "العودة"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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