شهيرة ترد على انتقادات استبدال حجابها بالباروكة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة شهيرة مؤخرا على حضور أحدث عروض أكبر خبير في صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر في العالم الكسندر ترنوبل، بمول كايرو فيستيفال.

الفنانة المصرية ظهرت في العرض بعد أن استبدلت حجابها بباروكة صفراء قصيرة، والتقطت عدد من الصور مع صديقتها الفنانة سهير رمزي، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات من جمهورها.

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شهيرة ردت على هذه الانتقادات، في تصريحات صحفية، بقولها إنها تهتم لما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات فهي تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص، والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه، على حد قولها.

وكان العرض قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام، ومنهم رجاء الجداوي، وبوسي شلبي، والإعلامية رانيا وجيه، وأمينه منيب حفيدة مارى منيب وشقيقة المطرب الراحل عامر منيب، ولوسي أرتين، ودكتورة غاده حشمت، وليلى فاضل، وسمر حرم الفنان كمال الشناوي، والفنانة ماجده نورالدين، والفنانة نادية سلامة.