ديانا حداد تحتفل بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعيد ميلادها، والذي يوافق يوم 1 أكتوبر.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها وهي تقطع تورتة عيد ميلادها.

ديانا أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “وكبرت سنة.. شكراً لكل اللي عايدوني وهنوني بعيد ميلادي عبر كل الوسائل .. بشكر محبتكم”.

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عدد كبير من جمهور الفنانة اللبنانية أمطروها بتعليقات التهنئة بعيد ميلادها، وتمنوا لها عاما سعيدا وعمرا مديدا.

وديانا حداد من مواليد 1 أكتوبر عام 1976، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 43 عاما.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ديانا حداد كانت قد شاركت في برنامج الهواة “استديو الفن”، وقدمت أول أغانيها الخاصة في البرنامج هي “طير اليمامة” التي سجلتها في أول ألبوماتها “ساكن”، ثم قدمت العديد من الألبومات الفنية حيث كونت أرشيف وعدد من الأغاني الخاصة وألبومات الحفلات وغير ذلك،

بدأت ديانا مشوارها في أواخر عام 1995 مع ألبومها الأول “ساكن”، الذي قيل أنه بيع منه ما يقارب من مائتا ألف نسخة وصورت منه ثلاث فيديو كليب.