غادة رجب توضح سبب غيابها عن الساحة الفنية لسنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية غادة رجب، سر غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

غادة قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وعن نجاح أغانيها الخليجية، قالت، إنها طرحت 6 أغاني خليجية، وراء بعضها وحققت نجاح كبيرة واهمها أغنية “يحتاجني.

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كما كشفت سر غنائها بأكثر من لهجة قائلة، إن حبها للغناء جعلها تغني بأكثر من لهجة، وأن الميزة التي وهبها الله لها هي قدرتها على الغناء بهم بطلاقة.

وأضافت، أن أهم الأغاني في مشوارها الفني والقريبة إلى قلبها هي: “لماذا، وأبعد عني يابن الناس، وأوقات بحن”.

وأوضحت أن أغنية “أبعد عني يا بن الناس”، تلقتها هدية من الفنان العراقي كاظم الساهر، وتم التنازل تمامًا عنها وعن حقوقها كهدية لها والتي حققت نسبة نجاح كبيرة خلال مشوارها الفني.