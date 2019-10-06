مقلب رامز جلال في حلمي والسقا ومنى زكي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقى الفنان المصري رامز جلال بأصدقائه أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، وقضوا يوما سويا في أحد الحدائق، والتقطوا الكثير من الصور التذكارية التي كشفت عن صداقتهم القوية.

رامز نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمازح أصدقائه على طريقته، حيث نفذ فيهم مقلب طريف، بأن أوهمهم بالتقاط صورة «سيلفي» معهم ثم ضرب بلعبة تصدر صوتا عاليا في أذنهم، مما تسبب في إفزاعهم.

الفنان المصري أرفق المقطع بتعليق طريف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بقوله: “اللى هايمشي بالعكس، هانسمعه الكلاكس”.

وكان كل من السقا وحلمي ورامز ومنى وياسمين قد نشروا صور من اللقاء عبر حساباتهم على موقع «أنستجرام»، ووحدوا جميعهم التعليق على الصور: “عشرة العمر”.

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الصور حازت على إعجاب الجمهور الذي سعد بهذه اللقطات التي تعكس قوة العلاقة بين أشهر نجوم السينما في هذا الجيل.

يذكر أن منى زكي وياسمين عبدالعزيز ترجع صداقتهم لأكثر من 15 عام، وكذلك أحمد السقا ومنى زكي، واللذان عملا معا في أكثر من عمل سينمائي، وحققا نجاحا كبيرا.

وينشغل أحمد السقا ومنى زكي حاليا بتصوير فيلمهما الجديد “العنكبوت»، ويشاركهما البطولة كل من ظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب وأحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.