هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب والنجم المصري هاني شاكر، لإحياء حفل غنائي ضخم في أمريكا يوم 16 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وتشاركه الحفل المطربة ديانا كرازون.

النجم المصري سيقدم خلال الحفل عدد من أغنياته القديمة منها “حكم الهوى”، و”عاشق يا إسكندرية وأمرك والمفروض وأنت ماشي في مصر وبعد حبك” وغيرها من الأغاني.

وطرح هاني شاكر مؤخرا أغنية “مصر بالنسبالك إيه” وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلى جانب أخر، أحيا المطرب المصري هاني شاكر ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس الثالثة عشر، مؤخرا.

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هاني نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» صورة نادرة له مع اللفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار.

الفنان المصري علق على الصورة التي نشرها وكتب: «في ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس الثالثة عشر صورة تجمعني به ورفيقة عمره شويكار رحم الله الفنان فؤاد المهندس».

الصورة التي نشرها هاني شاكر عبر حسابه الخاص حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وعبروا عن ذلك من خلال تعليقاتهم.

فؤاد المهندس ممثل مصري من مواليد عام 1925، قدم عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، ولكنه أبدع أكثر على المسرح، وكون دويتو ناجح مع زوجته ورفيقة دربه الفنانة شويكار.