شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة رئيس لجنة تحكيم "الأفلام العربية" في مهرجان الإسكندرية والان مع التفاصيل
اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط الفنانة المصرية لبلبة لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان في دورته الـ35، والمقرر انطلاقها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبدأت لبلبة مشوارها الفني منذ الطفولة، ويضم أرشيفها الفني العديد من الأعمال المتميزة، منها "المليونير المزيف"، "شنطة حمزة"، "السكرية"، "زواج بالإكراه"، "ليلة ساخنة"، وكان آخر ظهور لها على شاشة السينما في فيلم "كازابلانكا" أمام أمير كرارة وإياد نصار، والذي عرض فى موسم عيد الفطر الماضي.
وشاركت لبلبة من قبل في الكثير من المهرجانات المصرية والعربية والعالمية كعضو لجنة تحكيم، كان آخرها عضويتها للجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ66.
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