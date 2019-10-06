شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الأول من "الآنسة فرح" مطلع نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل "الآنسة فرح" من تصوير 20 حلقة من أحداث العمل الذى يتواصل تصويره بشكل مكثف، حيث تم تحديد أول نوفمبر لعرض الموسم الأول من المسلسل والذى يتكون من 22 حلقة على إحدى القنوات العربية .

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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وصور أبطال المسلسل عدد من المشاهد فى مدينة الغردقة حيث استغرق التصوير هناك 5 أيام كاملة وذلك بعد الانتهاء جزء من الأحداث فى أكثرمن ديكور بالقاهرة، ويسجل العمل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى الدراما التليفزيونية حيث تقدم شخصية "فرح" التى تتمحور حولها الأحداث.