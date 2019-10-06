شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسرحية "يوم النصر" تنير "بيرم التونسى" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح لتقديم احتفالية " يوم النصر"، وذلك ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ابتداء من اليوم الأحد في تمام الثامنة مساء.

وقال الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الإسكندرية ان "يوم النصر" هي احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم، يتناول العرض الربط مابين روح النصر في حرب أكتوبر وروح العمل وبناء مصر الآن.

"يوم النصر" بطولة وإهداء من هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، و شباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة ابراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، و إخراج إسلام عبدالشفيع.