​صور| ريهام أيمن رفقة شريف رمزي أمام برج "إيفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، في أثناء تواجدهما في باريس. وظهرت ريهام خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس شتوية من أمام برج إيفل بباريس، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وآخر أعمالها هو مسلسل العراف وفيلم هاتولي راجل في 2013.

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