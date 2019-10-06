محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها بعرض فيلمها الممر، على القنوات التليفزيونية بالتزامن مع انتصارات 6 أكتوبر.
ونشرت صبري صورًا تجمعها بأبطال "الممر"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من النهاردة، من الساعة دي، وأنت بتبص على شمس كل يوم جديد، تبقى متأكد إن النهار اللي جاي، جاي ومعاه النصر"
وتابعت هند: "العرض الأول لفيلم الممر على شاشة ON_E الأحد 6 أكتوبر 2019، العاشرة مساء، وأيضا على DMC يوم الجمعة، في ذكرى انتصار أكتوبر".
فيلم "الممر"، شارك به العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور مع أبطاله.. هند صبري تحتفل بعرض "الممر" احتفالا بذكرى 6 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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