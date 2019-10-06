الأمير هاري خائف أن تلقى زوجته ميغان ماركل نفس مصير والدته الليدي ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:35 صباحاً - صبر الأمير هاري طويلاً على مطاردة صحف التابلويد البريطانية لزوجته دوقة ساسيكس ميغان ماركل حتى نفذ صبره حين تخطت حدود ومواثيق الإعلام باختراقها خصوصية زوجته وخصوصيته ونشر رسائل خاصة من هاري لزوجته، واختراق هاتفه ونشر محتوى رسائل صوتية، وقرر أن يكون الحكم الفاصل بينه وبينها القانون.



الأمير هاري يقاضي : ديلي ميل وديلي ميرور وصن



فحسب وكالات الأنباء البريطانية والعالمية،يقاضي الأمير هاري ناشري صحيفتي "الصن" و"ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه في الوقت، الذي صعّد فيه هو وزوجته ميغان ماركل معركتهما ضد صحف التابلويد.

وتأتي خطوة الأمير هاري "35 عاما" دوق ساسكس بعد أيام من اتخاذه وميغان إجراء قانونياً ضد صحيفة "ديلي ميل"، رداً على ما وصفه "تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

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التنصت على رسائل الأمير هاري الصوتية



وكان الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه، في فضيحة هزت إمبراطورية صحف قطب الإعلام روبرت مردوخ وأدت إلى إغلاق صحيفته نيوز أوف ذا وورلد في 2011 .

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري: "رفعت دعاوى باسم دوق ساكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بإلتقاط رسائل بريد صوتي "بشكل غير قانوني".

وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة صحف نيوز غروب، ناشرة صحيفة الصن، إقامة هاري دعوى قضائية .

وكان الأمير هاري قال، الثلاثاء، إنه وميغان أقاما دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ديلي ميل" بسبب نشر رسالة خاصة قال محامو ميغان إنه أمر غير قانوني .



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وقال الأمير هاري، في بيان مشوب بالعواطف، الثلاثاء، إن أسلوب معاملة قطاعات من الصحافة البريطانية لميغان أعاد إلى الأذهان أسلوبها في التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997، بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس .

وأضاف "أكثر ما يخيفني هو أن يعيد التاريخ نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي، والآن أرى زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى العاتية".

ورغم رفع الأمير هاري دعوى قضائية ضد الصحف البريطانية الثلاث،مازالت الصحف تغطي أخباره وزوجته بنفس الاهتمام والكثافة دون أي تغيير يذكر ،لكن زاد التركيز أكثر بعد الإعلان عن الدعوى القضائية على أخبار شقيقه الأكبر الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.