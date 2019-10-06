شاهد.. مصرية تستفز مدربي “ذا فويس” واحلام تتهمها بالغرور!

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 03:49 صباحاً - استفزت المتسابقة المصرية إيمان عبد الغني مدربي برنامج ذا فويس جراء تعليقها عندما صُدمت من التفاف الفنانة أحلام فقط.

وكانت إيمان عبد الغني قد غنت على مسرح ذا فويس، وأبد مدربو البرنامج اعجاتهم الشديد بصوتها، إلا أن أحلام الوحيدة التي ضغطت على الزر والتفت إليها.

وكانت المتسابقة المصرية تتوقع أن يلتف إليها الأربعة حكام، فكشفت في أول تعليق لها عن صدمتها لأن توقعها أن يعجب بها الجميع.

ورغم انضمام المتسابقة إلى أحلام، إلا أن تعليقها المغرور أزعج المدربين، مما دفع الفنانة الإماراتية للذهاب إلى المشتركة في الكواليس وتحذيرها من الغرور.

وأكدت أحلام للمتسابقة أن تعليقها لم يكن في محله وعليها الحذر من الغرور، وبدورها أكدت المشتركة المصرية أنها ليست مغرورة ولكن لديها ثقة في نفسها.