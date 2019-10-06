احلام تواسي احمد حماقي: “لا تبكي”

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 03:49 صباحاً - نشرت الفنانة الاماراتية أحلام عبر حسابها بموقع انستغرام، صورة جديدة لها من حلقة اليوم من برنامج “ذا فويس” وهي بجانب الفنان المصري محمد حماقي.
ظهر حماقي في الصورة وقد وضع رأسه بين يديه باكيا، لتعلق أحلام على الصورة كاتبة: “حماقي حبيبي لا تبكي أنت كمان فريقك كويس بس أكيد مش مثل فريقي أووووعه تزعل يا ريس يا صديقي”.
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