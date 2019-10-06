شاهد.. مغربية تتحدى مرضها وتبكي مدربي The Voice

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 03:49 صباحاً - تحدّت الشابة المغربية وئام رضوان مرضها وأزمتها الصحية التي جعلتها تعيش على كرسي متحرك طيلة حياتها، معربة عن حبها الشديد للموسيقى والغناء، ومشاركتها في برنامج The Voice.
أثار أداء وئام الرائع لأغنية You Are The Reason تفاعل الجمهور والمدربين على حد سواء، حيث ضغط محمد حماقي على الزر أولا ليتفاجأ بأنها موجودة على كرسي متحرك، فيقوم من مكانه ويجلس على الأرض إلى جانبها، ثم التفتت لجنة التحكيم تباعا، سميرة سعيد ثم راغب علامة ثم أحلام، ليتأثر الجميع بالأداء والموقف فيتوجهوا لها على المسرح ويقبلونها ويقفون إلى جانبها.
لكن حماقي أجهش بالبكاء تأثرا بالموقف، وحاولت الفنانة أحلام تهدئته، وبالفعل نجحت في ذلك، وانضمت وئام في النهاية إلى فريق محمد حماقي.
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