"القاهرة السينمائي" أول مهرجان عربي ينضم لميثاق "المساواة بين النساء والرجال"

وقّع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020"، ليكون المهرجان الأول عربياً والثاني أفريقياً الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020".



وكان أول الموقعين على الميثاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزماً بدءاً من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضاً بدءاً من العام المقبل بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.

وقال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "مصر تهتم بتمثيل المرأة في المجالات كافة عموماً والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد على نسبة تمثيلها في الغرب، ومن ثم فإن انضمام مهرجان القاهرة لهذه المبادرة يعد تأكيداً وتعزيزاً لهذا الموقف".

وأوضح حفظي أنه عندما اطلع على شروط المبادرة وجدها بالفعل متحققة في الهيكل الإداري لمهرجان القاهرة وفريق البرمجة، حيث إن غالبية العاملين بالمهرجان بشكل عام من النساء، مؤكداً أن هذه رسالة للعالم بأن مصر بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام يهتم بتمكين المرأة حتى قبل إطلاق مبادرة "5050 في 2020".

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وكشف أحمد شوقي، المكلف بأعمال المدير الفني للمهرجان، عن الاحتفاء بالانضمام لهذه الوثيقة بإقامة عرض لفيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، الذي يسرد قصة فتاة لم تستسلم للتقاليد المظلمة التي تحكم قريتها وتقرر صنع مصيرها بيدها.

وفيلم "سيدة البحر" الذي أنتجته "إيمجنيشن أبوظبي"، إحدى الشركات الرائدة الحائزة على الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، تم عرضه ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" المرموقة التي أقيمت على هامش النسخة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفاز بجائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً.

ويشارك "سيدة البحر" كذلك ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" المقامة ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن جانبها أكدت ممثلة مبادرة 5050، دلفين بيسيه، سعادتها بانضمام مهرجان القاهرة السينمائي للموقعين على المبادرة، مشيرة إلى أن توقيعه على الميثاق يعبر عن ارتباط المهرجان والتزامه بالمساواة وتمكين المرأة في العالم العربي، لافتة إلى أن مبادرة 5050 تأمل في انضمام المزيد من المهرجانات العربية إلى المسيرة التي بدأها القاهرة السينمائي بتوقيعه على الميثاق.

وميثاق مبادرة "5050 في 2020" وقّع عليها نحو ٦٠ مهرجاناً سينمائياً، أبرزها برلين، ولوكارنو، فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان، ولندن، وسراييفو، ولوس أنجلوس، وروما، ونيويورك، و"آنسي" للرسوم المتحركة، و"كليرمون فيران" الدولي للأفلام القصيرة، و"دربان" بجنوب أفريقيا.