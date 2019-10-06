شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل مكاوى يتعاون مع محمد رشاد فى كليبات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المخرج نبيل مكاوى مع المطرب محمد رشاد لتصوير أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى تحمل اسم"دلع" بطابع مقسوم وهى من كلمات الشاعر محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة بعد انتهاء مونتاج ومكساج على أن طرحها على القنوات الفضائية واليوتيوب.

والأغنية الثانية تحمل اسم "لا بسيط" وهى من توزيع الموسيقي طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر فبراير المقبل، والأغنية تحمل طابع دراما جديد ومختلف تتماشى مع تطورالموسيقي فى مصر حسبما قال المخرج نبيل مكاوي لـ"الخليج 365".

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وكان محمد رشاد نشر مؤخرا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

يذكر أن محمد رشاد ومى حلمى احتفلا بزفافهما فى 23 مارس الماضى، والذى كان بمثابة مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رشاد كانت أغنية "إحساسى"، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى، وتوزيع عمر إسماعيل، وتخطت نسبة المليون مشاهدة.