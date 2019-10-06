شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم الممر الليلة على قناة one والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما ان تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن عرض فيلم ( الممر ) عبر قنوات أون أي ودي ام سي حتي انتاب قطاع كبير خاصة من محبي السينما فرحة عارمة ممن لم يشاهدوا الفيلم في دور العرض وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الأفعال التي انتابت من شاهد الفيلم على السوشيال ميديا من خلال كم الثناء عليه.

وهو الأمر الذى دفع الكثيرون للتساؤل حول موعد عرض ( الممر ) اليوم بالتزامن مع ذكري حرب أكتوبر المجيدة حيث يبدأ الليلة عرض الفيلم الذى يقوم ببطولته النجم أحمد عز وعدد كبير من النجوم مثل إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، في عمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم الممر سيذاع اليوم عبر قناة "one"في تمام الساعه 11مساء، علي أن يعاد يوم السبت الموافق 12 أكتوبر، .. كما تعرض قناة "dmc"الفيلم يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، علي أن يعاد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

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