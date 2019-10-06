شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: عودتى لطليقى أحمد سعد شائعة سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ الخليج 365 أن عودتها لطليقها المطرب أحمد سعد شائعة سخيفة، مؤكدة أنه حدث لغط لدى البعض بسبب ظهورى فى أحد البرامج التليفزيونية وعندما وجه لى سؤال حول علاقتنا حاليا قولت أن علاقتنا كويسة وأحيانا يتصل بى لسؤالى عن بعض الأشياء، وهو ما لا يعنى أبدا أننا عدنا إلى بعض مرة أخرى.

وأضافت سمية الخشاب أنها مشغولة بأغنيتها الجديدة "عربية أنا"، وهى من كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعرى وهو التعاون الأول بينهما، وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوى من الخيال".

الأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز فى الفترة الحالية فى الغناء للمرأة، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى.

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أغنية "بتستقوى" غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازى وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.