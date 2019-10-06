شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور سمية الخشاب فى حالة دهشة بعد تصريحاتها عن أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها حينما تطرقت إلى علاقتها بالفنان أحمد سعد رداً على سؤالها فى أحد البرامج بخصوص علاقتها به حالياً.

سمية الخشاب صدمت الجميع ممن توقعوا إجابة نارية منها أو حتي بعدم التعليق نظراً لحالة الهجوم المتبادل بين الثنائى التي اشتعلت في مواقف عديدة واعتاد عليها جمهور الثنائى أينما حل أياً منهما من خلال إتهامات عديدة من الجانبين لبعضهما البعض سواء فى برامج تليفزيونية أو تصريحات صحفية ما جعلهما طوال الفترة الماضية محور حديث رواد السوشيال ميديا بسبب تلك التصريحات.

سمية الخشاب وعلى غير العادة فجرت مفاجأة حينما أكدت أنها حالياً على علاقة طيبة بـ أحمد سعد وأوضحت أنها تتمنى له كل التوفيق فى حياته.. وأنهما حالياً يتمتعان بقدر كبير من المودة تظهر فى اطمئنانهما على بعضهما البعض مؤكدة أيضاً أنها ترغب دائماً فى عدم ترك أى خلافات تؤثر على علاقاتها بمن حولها خاصة إذا انتهت تلك العلاقات وأسدل الستار عليها.

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