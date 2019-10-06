شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا أحدث المنضمين لمسلسل "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب حسنى شتا لأسرة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، وهو العمل الذى ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ 7 حلقات، والتى تعد سابقة أولى من نوعها فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسام على ومقرر عرضه على منصة watch it الرقمية .

وفى سياق متصل يواصل المخرج حسام على ترشيح باقى الأسماء من أجل التعاقد معهم، كما يواصل معاينة أماكن التصوير من أجل البدء فى التصوير مباشرة خلال الايامم المقبلة، عقب الإنتهاء من كافة التفاصيل .

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يشار إلى أن حسنى شتا يعرض له حالياً مسلسل "بحر" بطولة النجم ماجد المصرى، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته محمد دياب، محمد على رزق، ثراء جبيل، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول انتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات من المقررعرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية ، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على .