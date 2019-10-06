فيديو| عاصي الحلاني يشارك في زفاف شقيقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهر الفنان اللبناني عاصي الحلاني في حفل زفاف شقيقة زوجته، كوليت بولس الحلاني، بعد تعرضه لحادث سقوط من فوق الحصان.

ونشر برنامج " ET" بالعربي مقطع فيديو، عبر موقع " إنستجرام"، من حفل الزفاف، وظهر الحلاني في الفيديو رفقة أولاده، كما شارك ابنه الوليد بالغناء في حفل الزفاف".

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وأعلن الفنان عاصي الحلاني، عن موعد إحياء عدد من الحفلات بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على"تويتر" : "إلى أحبائي في مصر، رح أكون معكم في دار الأوبرا بالقاهرة يوم 8 أكتوبر.. ويوم 11 أكتوبر في دار الأوبرا اسكندرية، وليلة رأس السنة في أوتيل كونكورد السلام قاعة أدم الجديدة، عمار وآمان وسلام واستقرار يا مصر دائماً باذن الله".

يذكر أن، عاصى الحلاني، تعرض مؤخرًا لحادث، إذ سقط من على حصانه وأصيب بعدد من الكدمات.