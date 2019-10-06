تفاصيل افتتاح مسرحية "اللي عليهم العين" ​بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "كايرو فيستيفال سيتي"، أول أمس الجمعة، حفل الافتتاح الرسمي لمسرحية "اللي عليهم العين" أحدث إنتاجات كايرو شو بحضور مجموعة من الفنانين والنجوم الشباب والإعلاميين.

وكان في مقدمة الحضور الإعلامية لميس الحديدي والكاتب مدحت العدل والفنانة داليا البحيري، والنجوم الشباب إسلام إبراهيم ونانسي صلاح الدين وطارق صبري ومحمد سليمان وأسماء أبو اليزيد وأحمد الشامي وسارة عبدالرحمن، ونقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، والاعلاميات بوسي شلبي وسهير جودة وهبة الأباصيري.

وشهد الافتتاح حضور الجمهور العادي، إلى جانب النجوم كما سبقه لقاء مفتوح لنجوم وصناع العمل مع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

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يذكر أن عروض اللي عليهم العين ستتواصل في حفلات "الماتينيه" على نفس المسرح، الذي يشهد عروض الملك لير للنجم الكبير يحيى الفخراني.

مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة بنات فرقة بهججة الغنائية وخالد سرحان وليلي عز العرب ومنة عرفة وأحمد بسيم وياسر الطوبجي، وإخراج محسن رزق وتأليف وأشعار حاتم حسين، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وديكور كريم مهدي.

تدور أحداث "اللي عليهم العين" حول رجل الأعمال المحب للمال والنفوذ "شقائق بك النعمان" الذي توفيت زوجته وتركت له 4 بنات: "أوكيد" شروق الشريف المهووسة بالسوشيال ميديا والموضة، و"نرجس" وئام عصام مدمنة المخدرات وأغاني المهرجانات، و"أقحوان" سمر جلال التي تتعامل مع الحياة على أنها ولد وليست فتاة، و"زنبق" منة عرفة المثقفة العدمية، وحين يجرى ترشيح "شقائق النعمان" لمنصب مرموق يكتشف أن أسلوب حياة بناته سيكون عائقا أمام توليه المنصب ويدرك أنه لا يعلم شيئا عن حياتهن الخاصة فيقرر الاقتراب من عالمهن السري بمساعدة مديرة المنزل "ورد" ليلى عز العرب، لإصلاح أسلوبهن حسبما يتصور هو، وحين يحدث ذلك يجد الجميع أنفسهم في مواجهة مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها في اليوم المقرر فيه إعلان ترشحه للمنصب رسمياً.

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