بينهم يسرا.. حفظي ينشر صورا من احتفالية أعضاء أكاديمية الأوسكار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المنتج والسيناريست محمد حفظي مجموعة صور، عبر حسابه على إنستجرام، من حفل استقبال الأعضاء الجديد لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار"، في لندن، الذي أقيم مساء أمس السبت.

وظهر في الصور مع حفظي أعضاء الأكاديمية، والفنانة يسرا، والفنانة شهيرة فهمي، وعلاء كركوتي، والممثل الأمريكي ويليم دافو، والممثل الإنجيزي ألفي آلن، نجم مسلسل "صراع العروش".

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وكانت إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية، قد أعلنت في يوليو الماضي اختيار 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة في لجنة التحكيم لتوزيع جوائز "أوسكار" السنوية في دورته المقبلة الـ 92.

ومن بين الأعضاء الجدد، الذين أعلنت عنهم الأكاديمية عبر موقعها الرسمي، وجود 3 أعضاء مصريين، هم الفنانة يسرا في قائمة الممثلين، والمخرج عمرو سلامة في قائمة المخرجين، والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في قائمة المنتجين.

يذكر أن محمد حفظي يشارك أيضا في مهرجان لندن السينمائي، الذي يقام حاليا، عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، الذي يقام في 2 -13 أكتوبر الجاري.