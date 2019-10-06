مصطفى شعيب: "مسئولية كبيرة إني أكتب لمحمد صبحي بعد لينين الرملي"

نشر الكاتب مصطفى شعيب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ظهر فى الصورة وهو برفقة الفنان محمد صبحي.

وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله حلم جديد بيتحقق، النهاردة مضيت عقد مسرحيتي الجديدة مع الفنان الكبير محمد صبحي، مسؤلية كبيرة أني اكتب لصبحي من بعد الأستاذ لينين الرملي بس إن شاء الله أكون أدها، أنا بشكر كل واحد قالي كلمة حلوة، انت كنت الطاقة اللي بتحركني".

وأضاف: "من الأسبوع الجاي بروفات، والافتتاح فب الموسم الشتوي والناس كلها تنور".

أعلن محمد صبحي مؤخرًا عن التحضير والاستعداد خلال الفترة الحالية لاحتفالية ضخمة بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشاء فرقته المسرحية عام 1969، و سيكرّم خلال الاحتفال كل الذين تخرجوا من مدرسة محمد صبحي المسرحية.

وقدّم صبحي، خلال افتتاحه مسرحه الجديد بمدينة سما سنبل للفنون والزهور، الشكر لقناة TeN مشيرًا إلى أنها قناة مهنية وتقدم إعلاما موضوعيًا «لا تركب الموجة»، وأشاد برعاية القناة لمهرجان «50 سنة مسرح»، ومن قبل عرض مسرحيته "غزل البنات".

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ومن المقرر خلال المهرجان تكريم كل عناصر العمل المسرحي، من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات، سواء من هم على قيد الحياة أو من الذين رحلوا حيث سيتخلل الاحتفالية لقطات من المسرحيات، التي قدمت خلال مشوار الفرقة، والتي وصلت إلى 28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوي وشعبان حسين وخليل مرسي وممدوح موافي وغيرهم.

يذكر أن آخر مسرحية قدمها النجم محمد صبحى من خلال فرقته المسرحية هى مسرحية "خيبتنا" والتى يشاركه فى البطولة النجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز والفنانة سماح السعيد وندى ماهر وميرنا زكرى وبوسى الهوارى وحازم القاضى وعبير فاروق وآخرين.