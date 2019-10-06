كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 01:53 صباحاً - دافعت العارضة والفنانة اللبنانية ميريام كلينك عن نفسها مؤكدة انها ليست مبتذلة رافضة مقارنتها بمن وصفتهم بـ “البقرات الرخيصات”. ونشرت ميريام كلينك صورة مثيرة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “انا سوبر موديل لسنوات وعملت مع اكبر الاسماء في عالم الفاشن “. وتابعت ميريام كلينك “صحيح انني تجرأت وظهرت باللانجري وصور نصف عارية ولكن لا شيء رخيص او مبتذل”. Advertisements واضافت “انا طولي 178سم ووزني 60كلغ.. صحيح انني فتحت الطريق للبقرات الرخيصات الذين ظنوا اني مشهورة بسبب صوري ولكن هذا غير صحيح انا مشهورة قبل الانستغرام فلا تقارونني بهن اللواتي يبعن اجسادهن بطريقة رخيصة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك: لا تقارونني بالبقرات الرخيصات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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