كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 01:53 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة دايفيد عبدالله. وظهرت هيفاء وهبي بالصور بفستان قصير باللونين الاحمر والاسود بينما كانت تجلس على سيارتها وتملأها بالوقود وعلقت قائلة: “كل ما تحتاجه صديق جيد وخزان مليء بالبنزين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي بصورة مثيرة: “كل ما تحتاجه صديق وخزان مليء بالبنزين”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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