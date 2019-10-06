مجد القاسم ينتهي من تسجيل «مصر العظيمة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى المطرب السوري مجد القاسم من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، تحمل عنوان “مصر العظيمة”، وتم التسجيل داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بالجيزة، ومن المقرر طرحها الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى.

وجاءت كلمات أغنية مصر العظيمة كالتالي: مصر الحياه .. مصر التاريخ .. مصر العظيمه.. فيها الرجال .. زى الجبال .. قوة وعزيمة.

يا ايها السادة الكرام

مصر المحبة والسلام

وع الدوام الى الأمام

ولا أي حاجه تهزها

كبيره إسماً والمقام

العالية فوق وصف وكلام

افعال وقد القول تمام

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الله بعزه يعزها

يا ام الهرم والنيل

يا ام الكرم بدليل

مالكيش ياغالية بديل

انتى ام الدنيا مصر

فيكي الغريب سلطان

خيرك في كل مكان

عشق الوطن ده إيمان

انتى ست الكل مصر

و على جانب أخر، انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات، يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين؛ منهم: سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون.