كاميلا كابيلو تطلق «Cry For Me».. فيديو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة الأمريكية كاميلا كابيلو، قررت أن تعيش حالة من النشاط الفني الملحوظ خلال هذه الأيام، فبعد شهر واحد من إطلاق النجمة العالمية أغنيتين سينجل وهما “Liar” و“Shameless”.

قررت كاميلا كابيلو البالغة من العمر 22 عاما، أن تطلق أغنية سينجل ثالثة من ألبومها الجديد و الأغنية تحمل اسم “Cry For Me”.

وكانت كاميلا قد شاركت كاميلا، في تأليف أغنية “Cry For Me” مع آدم فيني و لويس بيل وريان تيدر، وشارك في إنتاج العمل كل من بيل وفرانك دوكس.

Advertisements

وكان مصدر صحفي قد كشف لجريدة عالمية، عن أن النجمة الأمريكية الكوبية الشهيرة كاميلا كابيلو، انفصلت عن حبيبها ماثيو هاسي، بعد عام ونصف العام من المواعدة.

وأضاف المصدر أنه تمت عملية الانفصال بشكل متفق عليه من قِبل الحبيبن السابقين قبل أسبوعين، كما اتفقا أن يبقيا صديقان على الرغم من مُضي كل واحد منهما في طريقه.

وجاءت أنباء الانفصال هذه بعد إطلاق “كاميلا” أجدد أغانيها “Senorita”، والتي غنتها على طريقة الديو مع النجم الوسيم شون مينديس، عبر قناتها في يوتيوب الأسبوع الماضي، حيث لاقت نجاحًا باهرًا، وحصدت 90 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط.