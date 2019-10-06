جاستين بيبر وهايلي بالدوين يوثّقان حبهما بفيديو كليب

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم ​جاستين بيبر​ فيديو كليب 10000hours، مع فريق Dan + Shay، وذلك بعد أيام من إقامه حفل زفافه على السوبر موديل ​هايلي بالدوين​.

وكانت مفاجأة الكليب هي ظهور هايلي بالدوين في العمل، وكأنها رسالة بدعمها الدائم لزوجها جاستين وتضمن الكليب عدد من لقطات الفيديو القديمة التي جمعت الزوجين.

وقد تخطى الكليب الـ7 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد فقط على طرحه.

أتم الثنائي مراسم زواج للمرة الثانية، ولكن هذه المرة دينية، وأقيم حفل الزفاف بمنتجع في منطفة ساوث كارولينا، بحضور الأهل والأصدقاء إذ اقتصر عدد المدعوين على 150 شخصاً، كان أبرزهم عدد من المشاهير من بينهم إيد شيران ونجمتا تلفزيون الواقع كايلي وكيندال جينر، والمغني آشر والممثل أليك بالدوين عم هايلي.