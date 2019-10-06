رانيا محمود ياسين لوالدها في ذكرى أكتوبر: أثريت السينما بأفلام خالدة

استحق الممثل المصري محمود ياسين لقب "نجم أفلام حرب أكتوبر" دون منازع، فمن أصل بضعة أفلام لا يتجاوز عددها أصابع اليدين قدم وحده 6 أفلام توثق لحرب عام 1973.

وتشمل هذه الأفلام "أغنية على الممر" و"الوفاء العظيم" و"بدور" و"الرصاصة لاتزال في جيبي" و"الظلال في الجانب الآخر" وفيلم "حائط البطولات" الذي أنتج في نهاية التسعينيات وواجه مشكلات في عرضه حتى منع من العرض لنحو 15 عاماً.





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وفي ذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها على "أنستقرام"، صورة لوالدها وهو يصافح الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عيد الفن داعية بالصحة له، وبالرحمة للرئيس الراحل.

وكتبت رانيا موجهة كلماتها لوالدها: "أثريت السينما بأفلامك الوطنية الخالدة التي نتذكرها كل عيد ٦ أكتوبر، ربنا يبارك فيك ويحفظك يارب، ورحم الله الرئيس الشهيد محمد أنور السادات خالد الذكر، فحينما تتذكر الانتصار تتذكر السادات أسكنه الله فسيح جناته".

وختمت رانيا كلامها بقولها: "هذه الصورة في عيد الفن لما كان فيه عيد فن".



