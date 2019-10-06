طليقةُ وائل كفوري تُهدّد نضال الأحمدية بالقضاء وتوجّه لها رسالةً: "حلّي عنّي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هدّدت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بالملاحقة القانونية ورفع دعوى قضائية ضدها وذلك لاستمرارها في نشر أخبار عنها.

وفي تفاصيل القصة نشرت نضال الأحمدية، خبرًا يفيد بأن أنجيلا بشارة نشرت صورةً لها بدون مكياج وهو ما أظهرها بشكل أقل جمالًا مما كانت تبدو عليه عندما كانت تظهر في صور بالمكياج.

وأرفقت الأحمدية الخبر بخلفية عن الخلافات التي كانت قائمة بين أنجيلا بشارة وطليقها الفنان اللبناني وائل كفوري، قبل إنجاز التسوية بينهما، وأن نضال الأحمدية تملك الوثائق ضد أنجيلا بشارة بأنها قادت حملة بشعة لتشويه صورة وائل كفوري ولكنها التزمت الصمت فترةً لأجل ابنتيه ثم تحدّثت في كامل التفاصيل بعد تمادي بشارة.

وشاركت أنجيلا بشارة، صورةً لتفاصيل هذا الخبر عبر "الاستوري" على "إنستغرام" وتبعته برد على ما تم نشره فكتبت قائلةً: "نضال الأحمدية لو بتخلصيني وتنزلي ها الوثائق والتفاصيل ياللي عندك ياها ما بقى تهدديني إنك ساكتة كرمال ولادي".

وأضافت طليقة وائل كفوري: "شكلك ما راح تفهمي غير ما أرفع عليكي دعوة قضائية وياريت بتتسلي بحدا غيري وبتحلي عني".

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وكانت أنجيلا طلبت من نضال الأحمدية من خلال رسالة أن لا يتم نشر أخبار عنها وحتى لو كانت جيدة، إلا أن نضال تقرّبت من أنجيلا وحاولت أن تحصل منها على معلومات حول حياتها وعلاقتها بطليقها، لكن أنجيلا لم تفتح لها هذا المجال؛ ما أغضب الإعلامية التي نشرت في اليوم التالي مقالاً تهجّمت فيه على عائلتها، علمًا أن والدي أنجيلا لا يتدخلان في هذا الموضوع ولا يتكلمان عنه علنًا.

وبعدها قامت أنجيلا بشارة بإعادة نشر محادثة جرت عبر تطبيق "واتساب" بينها وبين الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي في إنستغرام وكتبت: "هذا ما يحدث عندما تأتين على ذكر عائلتي في مقالاتك".

وأضافت في منشور آخر: "للعجوز المتصابية... الإناء بما فيه ينضح"، لترد الأحمدية عبر "تويتر": "عجوز، أما التصابي فلأنك واللي يشد على مشدك ومشد المطلقة الدايري تعمل فضايح وتاركة بناتا".

يُذكر أن الأزمة بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة انتهت بتسوية نهائية في قضية أولادهما بعيدًا عن ساحات ونزاعات القضاء، إذ أكّدت تقارير صحفية أن بشارة وقّعت على تعهد مكتوب لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيلًا عن طليقها.