شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يقترب من انتهاء تصوير فيلم "لص بغداد"والمونتاج في مراحله الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقررعرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى" ، حيث يتبقى لأسرة الفيلم 5 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصويرنهائياً.

وفى سياق متصل يواصل مخرج الفيلم أحمد خالد موسى مونتاج ومكساج المشاهد التى تم تصويرها، كما يتابع عمليات الجرافيكس بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة، ومن المقررأن يصورأبطال الفيلم المشاهد الأخيرة خلال الأسبوع الجارى .

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وانتهت أسرة الفيلم مؤخرا من تصوير أخطرمشاهد العمل، التى صورت جميعها تحت الماء، وجمعت محمد إمام وياسمين رئيس، داخل أحد حمامات السباحة فى مدينة 6 أكتوبر، كذلك مشاهد الغردقة أيضا التى صورت تحت الماء بقيادة مصمم الأكشن "أندرو" وفريقه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.