شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "إم تى إم" يصور فيديو كليب "البطريق" داخل أحد استديوهات الهرم.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد غدا الأحد فريق "إم تى إم" المكون من تاكى ومايكى داخل أحد استديوهات الهرم لتسجيل أحد أغانى ألبومهم الجديد وتحمل اسم "البطريق"، ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة ويشمل حوالى 8 أغان، جميعها من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق وهناك أربع أغان من توزيع ممدوح سعد، وتم تسجيل الألبوم مع مهندس الصوت جورج يعقوب ومحمد نبراوي المسئول عن التصوير، والـart work.

من ناحية أخرى قال تاكى، عضو الفريق، إنه يراهن على هذا الألبوم الذى يتناول أفكارا مختلفة بعد تحضيرات ومجهود كبير بذلوه، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور خاصة أنه يقدمهم بشكل مختلف.

يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها وأغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.