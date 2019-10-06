شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهام انجي خوري له.. 7 معلومات عن المطرب آدم أبرزها قصة طلاقه من قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر، منذ ساعات قليلة، فيديو لعارضة أزياء لبنانية تدعى انجى خوري، اتهمت فيه المطرب آدم بالاعتداء عليها جسديا واختطافها بصحبة المطربة اللبنانية قمر، وكشفت خلال المقطع الذى نشرته عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصى على إنستجرام آثار الإصابات التى تعرضت لها نتيجة اعتداء المطرب آدم عليها، حسب قولها فى المحضر الرسمى التى عرضته أمام الكاميرا أيضا، ومن خلال هذا التقرير نبرز معلومات عن المطرب آدم. 1- ولد آدم فى بيروت لعائلة مسلمة وهو الابن الأكبر ولديه 3 أشقاء، شابان وفتاة. 2- بدأ الغناء فى سن التاسعة مع المنشد الدينى المعروف مصطفى الجعفري. Advertisements 3- اكتشف موهبته فى عام 2001 حينما غنى فى حفلة كان يحييها الفنان صبحى توفيق. 4- اشتهر المطرب اللبنانى آدم بخامة صوته القوية والشجية وأدائه للعديد من تترات المسلسلات العربية. 5- تزوج من المطربة اللبنانية قمر قبل أن تشتهر فى عام 2006. 6- نشبت بين آدم وقمر خلافات بعد اتهامها له بتعاطيه المخدرات وشرب الكحول إضافة إلى ضربها. 7- اتهمها آدم أيضا بخيانتها مع رجل أعمال عربى وتورطها بحادثة إطلاق نار عليه.

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